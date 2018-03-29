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Özkaya’dan meşe ağacı projesi

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Özkaya’dan meşe ağacı projesi
İzmir'de başarılarıyla dikkat çeken eğitim kurumlarının başında gelen Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Fen Lisesi öğrencileri başarılı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Sosyal, kültürel, tarihsel, ekonomik ve bilimsel açıdan araştırmalar yapan öğrenciler, ulusal ve uluslararası alanda Güzelbahçe'yi tanıtmak ve meşe ağaçlarını yaygınlaştırmak için "Güzelbahçe'de meşe ağacımıza sahip çıkalım" isimli projeyi hayata geçirdiler. Meşe palamudu ile ilgili Ar-Tu Kimya ve Orman Genel Müdürlüğü ziyaret eden öğrenciler alan çalışmaları ve röportajlar gerçekleştirdi. Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü, Güzelbahçe Belediyesi ve Hamdi Dalan İlkokulu ile ortak bir protokol yaparak ağaçlandırma yapabilecekleri OKSEF rekreasyon alanını oluşturdu.
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Özkaya’dan meşe ağacı projesi
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