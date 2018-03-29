Özkaya’dan meşe ağacı projesi

İzmir'de başarılarıyla dikkat
çeken eğitim
kurumlarının
başında gelen
Oğuzhan Özkaya
Eğitim Kurumları
Fen Lisesi öğrencileri
başarılı bir
sosyal sorumluluk
projesine
imza attı. Sosyal,
kültürel, tarihsel,
ekonomik
ve bilimsel
açıdan araştırmalar
yapan öğrenciler, ulusal
ve uluslararası
alanda Güzelbahçe'yi
tanıtmak
ve meşe ağaçlarını
yaygınlaştırmak
için "Güzelbahçe'de
meşe ağacımıza
sahip
çıkalım" isimli
projeyi hayata
geçirdiler.
Meşe palamudu
ile ilgili Ar-Tu
Kimya ve Orman
Genel Müdürlüğü
ziyaret
eden öğrenciler
alan çalışmaları
ve röportajlar
gerçekleştirdi.
Proje kapsamında Milli
Eğitim Müdürlüğü, Güzelbahçe
Belediyesi ve Hamdi Dalan
İlkokulu ile ortak bir protokol
yaparak ağaçlandırma yapabilecekleri
OKSEF rekreasyon
alanını oluşturdu.