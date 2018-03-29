Özkaya’dan meşe ağacı projesi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de başarılarıyla dikkatçeken eğitimkurumlarınınbaşında gelenOğuzhan ÖzkayaEğitim KurumlarıFen Lisesi öğrencileribaşarılı birsosyal sorumlulukprojesineimza attı. Sosyal,kültürel, tarihsel,ekonomikve bilimselaçıdan araştırmalaryapan öğrenciler, ulusalve uluslararasıalanda Güzelbahçe'yitanıtmakve meşe ağaçlarınıyaygınlaştırmakiçin "Güzelbahçe'demeşe ağacımızasahipçıkalım" isimliprojeyi hayatageçirdiler.Meşe palamuduile ilgili Ar-TuKimya ve OrmanGenel Müdürlüğüziyareteden öğrencileralan çalışmalarıve röportajlargerçekleştirdi.Proje kapsamında MilliEğitim Müdürlüğü, GüzelbahçeBelediyesi ve Hamdi Dalanİlkokulu ile ortak bir protokolyaparak ağaçlandırma yapabilecekleriOKSEF rekreasyonalanını oluşturdu.