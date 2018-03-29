Resmi hissedecekler Liseli Bahadır, görme engelliler için dokunmatik ekrana resimlerin titreşimle algılanması için yazılım üretti. TÜBİTAK’ın araştırma projeleri yarışmasına katılan Bahadır, bölge birincisi oldu

Giriş Tarihi: 29.3.2018