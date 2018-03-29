Resmi hissedecekler

İzmir
'de görme engelli okul arkadaşlarından etkilenen Atatürk Lisesi 10. sınıf öğrencisi Bahadır Alp Selay, dokunmatik ekrana sahip telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlara çizilen resimlerin titreşimle algılanmasını sağlayan "Kabartgaç" adını verdiği bir proje geliştirdi. Yazılım, parmağa takılan yüzük benzeri bir aparatın titreşimleri sayesinde iki boyutlu resimlerin algılanmasını sağlıyor. BİRİNCİ SEÇİLDİ
Okullarında bu yıl öğrenime başlayan 3 görme engelli arkadaşının sıkıntılarından yola çıktığını belirten Selay, "Uygulamanın 'çiz' ve 'hisset' olmak üzere iki seçeneğe sahip bir menüden oluşuyor. 'Çiz'i seçerek bir çizim yapıyoruz. 'Hisset'i seçtikten sonra, ekrana bağlı bir ışık ölçerle iletişimde olan yüzüğün bulunduğu parmağımızı, ekranın üzerinde gezdiriyoruz. Işık ölçer, ekranın fon renginden farklı bir renge sahip çizgilerin üzerine gelindiğinde yüzüğe 'titre' komutu gönderiyor. Yüzük titremeye başlıyor ve bize resmi, şekli hissettiriyor. Projemi geliştirmek için çalışmalarımı sürdürüyorum. Yeni hedefim, ekrana çizilen resimdeki renklerin ve tonlarının algılanmasını sağlamak. Aynı yüzük sayesinde rengin tonlarına göre titreşim verilebilir. Böylece görme engelliler derinliği de algılayabilirler, resmi sanki bir rölyef gibi hissedebilirler. Görme engellilere resmi algılatmayı amaçlıyorum" dedi. Bahadır Alp Selay'ın, eylül ayından beri proje üzerinde çalıştığını aktaran okul müdürü Selamettin Demirhan, "Projenin maliyeti 30-40 lira. Projenin daha da geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor" dedi. Selay'ın projesi, TÜBİTAK'ın lise öğrencileri için düzenlediği araştırma projeleri yarışmasının teknolojik tasarım kategorisinde, İzmir, Aydın, Uşak, Denizli, Manisa ve Muğla illerinden öğrencilerin bulunduğu İzmir Bölgesi'nde birinci seçilerek, Türkiye final sergisine katılmaya hak kazandı.