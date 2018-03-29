Tel örgü ile hayatta kaldı

Denizli
'nin Tavas İlçesi'nde geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı meydana gelen kazada, Mehmet Anıl Bayraktar yönetimindeki 20 YF 082 plakalı otomobil, Sarıabat Mahallesi Kavşağı'nda yoldan çıkarak karayolu kenarındaki gölete uçtu. Yaklaşık 5 metre derinliğinde ve 10 metre çapındaki gölette ters şekilde uçan otomobilden Muharrem Çineli, yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu. Otomobilden çıkamayan sürücü Mehmet Anıl Bayraktar (18) ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Süleyman Tahancıoğlu ve Kamil Kocaosmanoğlu'nun (17) boğularak öldü. Kazada 5 gencin ölümü ilçede üzüntü yarattı. Ölenleri için Tavas Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende hayatlarını kaybeden gençlerin babalarının gözyaşları, annelerinin de ağıtları yürekleri dağladı. Anneler aynı yerde gözyaşı döküp, birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı AK Partili Turhan Veli Akyol, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da cenazeye katıldı. Kazada ölen 5 genç için öğle namazının ardından ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. EGELİ SABAH'A ANLATTI
Kazada 5 yakın arkadaşını kaybetmenin şokunu hala üzerinden atlatamayan ve psikolojik destek görerek hayata tutunmaya çalışan Muharrem Çineli, dehşet anlarını Egeli Sabah'a anlattı. Kaza yaşanmadan 5 dakika önce hava almak için arka koltukta camı açtığını söyleyen Muharrem Çineli, "Bu camı açmam benim hayatımı kurtardı. Yoksa cam kapalı olsaydı araçtan çıkamazdım. Yüzmeyi bilmiyorum. Kazadan sonra açık olan camdan kendimi dışarı attım. Kaza sırasında çarptıktan sonra arabanın altında kalan tel örgülere tutunarak kendimi suyun üzerine çıkarmayı başardım. Hayatımı bir iki metrelik tel örgüler kurtardı" diye konuştu. RÜYADA GÖRDÜM
Çiftçi baba Emin Çineli, oğlunun kaza ile ilgili hala kabus görmeye devam ettiğini anlatarak, "Oğlum geceleri uyuyamıyor. 5 arkadaşını kaybettiği için hala olayın etkisinde. Hala psikolojisi çok bozuk. Geceleri uyurken başında bekliyoruz. Sürekli yarım saatte bir uyanıyor. Geceleri kazayı sayıklıyor. Hala kendini suyun içinde sanıyor. Suyun içinde boğuluyormuş gibi hissediyor. Bu nedenle uyuyamıyor" dedi. Oğlunun ve arkadaşlarının kaza günü Denizli merkeze gittiğini ve dönüş yolunda akşam saatlerinde kazanın meydana geldiğini anlatan baba Çineli, "Yola çıkmadan önce lastik patlıyor ve değiştiriyorlar. Annesi oğluma gitmemesini söyledi. Kaza iki gün önce rüyamda malum oldu. İki gün önce Hz. Yusuf'un kuyudan kurtulma duasını oku diyerek uykumdan uyandım. Ben bu duayı bilmiyorum ama kazadan sonra bu olayın bana malum olduğunu anladım" şeklinde konuştu.