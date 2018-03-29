“Tembel demeyin gözlerine baktırın”

Göz hekimleri, ebeveynleri derslerdeki başarısı düşük olan çocuklarının gözlerini muayene ettirmeleri yönünde uyarıyor. Göz hastalıkları arasında yer alan miyop, astigmat ve hipermetropun, ders çalışırken çocukların motivasyonunu olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
hekimlerinden Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman "Çocuğum tembel, ders çalışmayı sevmiyor gibi düşünen ebeveynlerin aklına göz hastalıkları gelmeli ve ailelerin çocuklarına düzenli göz taraması yaptırmaları büyük önem taşıyor" dedi.