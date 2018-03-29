Yaşlı kadının yüzü Yunusemre ile gülüyor

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün evde bakım hizmetleri ile vatandaşlara ulaşıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların evini düzenli aralıklarla temizleyerek kişisel bakımını yapan ekipler; bu hizmetiyle takdir toplarken hizmetten faydalanan Ülfet Kızılelma, evini temizlemeye gelen belediye çalışanlarını çocukları gibi gördüğünü belirtti.



"ONLAR SAYESİNDE MUTLU OLUYORUM"

Evde Bakım Hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara seslenen Ülfet Kızılelma, "Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde bakım hizmetlerinden yararlanıyorum. Ayda bir personel gelip evimi temizliyor. Dip bucak detaylı bir temizlik yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Çocuklarım gibiler. Evden çıkarken soruyorlar bir de, 'Teyze bir isteğin var mı' diye. Ben onlardan ne isteyebilirim ki. Onlar sayesinde ben mutlu oluyorum. Bu hizmete vesile olanlardan Allah razı olsun. Benim subay bir torunum var. Arayıp diyor ki; 'Ekipler geldiğinde onlara çok teşekkür etmeni istiyorum' diyor. Allah ömür versin. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.