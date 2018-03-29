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Yeni Köprübaşı’nı tanıyamayacaksınız

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Yeni Köprübaşı’nı tanıyamayacaksınız
Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü'nce 'nın Köprübaşı İlçesi'nde 6 derede birden başlatılan ıslah çalışması tamamlandı. Manisa Köprübaşı yepyeni bir çehreye büründü. Belediye Başkanı Zafer Mergen'i ekibi ile birlikte makamında ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker ilçenin kaderini değiştirecek projeyi yerinde inceledi. Eker "Yeregiren Deresi, Acı Dere, Gündoğdu Deresi, Kasar Deresi, Soğukpınar Deresi ve Kasar Kuyu Deresi yataklarını bu proje kapsamında yeniden düzenledik. Köprübaşı hem modern bir görünüme kavuştu hem de taşkın riski minimize edildi" diye konuştu. Yaklaşık 7 milyon liraya mal olan projenin ikinci aşamasında ise Köprübaşı Belediyesi dere yataklarının çevresini yeşillendirecek.
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Yeni Köprübaşı’nı tanıyamayacaksınız
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