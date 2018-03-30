Alperen’in ablasına TÜBİTAK’tan ödül

İzmir
'de geçtiğimiz ağustos ayında servis aracında unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Alperen Sakin'in 11 yaşındaki ablası Yaren Sakin, başka Alperenler ölmesin diye proje geliştirdi. Karşıyaka Uğur Okulları'nda öğrenim gören Yaren, çocukları okul servislerinde unutulmsını engelleyecek projeyi hayata geçirdi. Projeye göre servis şoförü, kontağı kapattıktan sonra koltuklarda unutulmuş çocuk olup olmadığını kontrol ederek aracın en arkasında bulunan butona basacak. Butona basılmaması halinde iki dakika içerisinde alarm çalarak şoför uyarılacak. Projedeki danışman öğretmeni Çağla Bulut ile uzun süredir servis projesi üzerine çalışan Yaren Sakin, dün Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 12. TÜBİTAK
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması'nda emeğinin karşılığını aldı. Geliştirdiği projeyi başka Alperenlerin ölmemesi için hazırlayan Yaren Sakin, ödül aldı. KİMSE UNUTULMASIN
Ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada gözyaşlarını tutamayan Yaren Sakin, "Burada amaç yarışmak değildi. Projemin tüm servislerde kullanılmasını istiyorum. TÜBİTAK projemi değerlendirdiği için çok mutluyum. Ödül alacağımı bilmiyordum. İsmim en sonda okundu. O zamana kadar dereceye girmedim zannettim ama çok üzülmedim. Burada olmak bile çok güzel. Çok gururluyum ve heyecanlıyım" dedi. Yaren Sakin'in babası Serkan Sakin, bir baba olarak kızı ile gurur duyduğunu belirtirken, "Çok mutluyum. Bu projeyi destekleyenler büyük yürekli insanlar. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Burada önemli olan birincilik ya da ikincilik almak değildi. Bütün yavrularımız çabaladı. Yaren'in dileğinin gerçekleşmesine ramak kaldı" dedi.