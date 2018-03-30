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Buruk eski hocası Avcı’ya yine rakip

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Buruk eski hocası Avcı’ya yine rakip
SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü şampiyonluk yarışındaki en iddialı takımlardan Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, eski hocası Abdullah Avcı'ya tekrar rakip olacak. Faal futbolu 2010 yılında yine Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'de bırakan Okan Buruk, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım'da Avcı'nın yardımcılığını da yaptı. Geçen sezon 1. Lig'de Göztepe'yi çalıştırırken Avcı'nın dümeninde olduğu Başakşehir'e iki maçta da teslim olan teknik adam, Akhisarspor'un dümenine geçtiği ilk sınavda ise hocasını 2-1 yenerek ağır bir darbe vurdu.
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Buruk eski hocası Avcı’ya yine rakip
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