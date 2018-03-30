Çeşme’de hırsızlara suçüstü

BUGÜN NELER OLDU

Çeşme İlçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi yaparken gece saatlerinde 5151 Sokak'taki villalarda hırsızlık yapıldığını tespit etti. Hırsızlara müdahale eden polis ekipleri, E.B. (35) ve C.D.'yi (47) kıskıvrak yakaladılar. Üç villaya girdikleri tespit edilen hırsızlık zanlıları, girdikleri villalardan çaldıkları televizyonlar ile maddi değeri yüksek çok miktarda alkollü içkilere el konularak, zanlılar gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık ve yaralama suçundan sabıkası olduğu belirlenen zanlılar sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.