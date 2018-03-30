Göz Göz’de değişim

BUGÜN NELER OLDU

Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü Bornova Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de cezalı oyuncuların takıma dönmesiyle taşlar yerinden oynayacak. Sarı-kırmızılılarda önceki hafta cezaları yüzünden görev yapamayan orta saha oyuncuları Selçuk ile Poko'nun Kasımpaşa müsabakasında yeniden formalarına kavuşacağı bildirildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın iki futbolcuyu 11'de görevlendireceği öğrenilirken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sahada olan Sabri ve Rotman'ı ise yedek kulübesine çekeceği ifade edildi. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan stoper Kadu'dan da yararlanamayacak olan Tuna'nın savunmanın göbeğinde Reis-Leo ikilisine forma vereceği vurgulandı.