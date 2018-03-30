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İlk kez sahneye çıkan üniversiteli öğrenciler ayakta alkışlandı

Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Melek Yüksek Okulu (MYO) ile Sarıgöl Belediyesi’nin ortaklaşa düzenledikleri tiyatro gösterimi büyük ilgi gördü. Sarıgöl Belediye Düğün salonunda halka ücretsiz sunulan Yönetmen Ali Kaçmaz’ın iki perdelik 'Taç Baba Taç' adlı komedi oyunu izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:12
İlk kez sahneye çıkan üniversiteli öğrenciler ayakta alkışlandı

Oyunda rol alan öğrencileri ilk kez sahneye çıkmalarına rağmen profesyonel oyuncuları aratmadı. 800 kişinin izlediği oyunu dikkatle takip eden izleyiciler oyun boyunca gülme krizi geçirdi. Oyun sonunda öğrencileri tebrik eden Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Hasan Köse, "Üniversiteler sadece ders veren kurumlar değildir. Halkla bütünleşerek kültür akımlarını vatandaşlarla da paylaşmaktır. Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu olarak her yıl ilçe halkına tiyatro gösterimi yapmaktayız. Ayrıca, çevredeki ihtiyaç sahibi okullarımızdan birini kardeş okul seçip, ziyaret ederek öğrencilerimiz tarafından yardımlar yapılmaktadır. Tiyatro oyunumuzda destek veren Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk'a teşekkür ederim" dedi. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da oyuncuları kutlayarak çiçek takdim etti.

Sarıgöl'de Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin sunduğu iki perdelik tiyatroyu Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MYO Müdürü Dr. Hasan Köse, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

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İlk kez sahneye çıkan üniversiteli öğrenciler ayakta alkışlandı
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