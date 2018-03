İşte karizmanın formülü

University of Southern Maine ve Sonoma State University'de siyasal bilimler ve müzik eğitimi alan Almelek, kişinin çevresinde büyük bir ilgi oluşturmayı sağlayan karizmanın altın kuralının insancıl olmaktan geçtiğini söyledi.

Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü tarafından 54. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen söyleşiye konuk olan girişimci, besteci ve yazar Alper Almelek, karizmanın genetik bir unsur olmadığını, çeşitli teknikler kullanarak geliştirilebileceğini söyledi. Sunumunda bilim dünyası tarafından kabul edilmiş psikolojik deneylerden ve çeşitli hikayelerden örnekler veren Almelek, "Karizma tamamen kişisel bir konu. Yani genetik özelliklerimizle ilgisi yok. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen isimlerini her birimiz karizmatik bulduğumuz gibi hiç karizmatik bulmayabiliriz de. Ancak şunu bilmeliyiz ki aslında her birimiz tek tek karizmatik bireyleriz. Yeter ki karizmamızı etkili bir şekilde kullanmayı yani işin formülünü bilelim" dedi.

Karizmanın formülünde bulunan tutku ve hakimiyetin çok önemli bir özellik olduğunu ancak her şeyden önce insancıllığın gerekli olduğunu ifade eden Almelek, "Buna en büyük örneklerden biri olarak La Scala Filarmoni Orkestrası'nın baş şefliğini üstlenen Riccardo Muti'nin orkestra çalışanlarının isteği üzerine görevden alınmasını gösterebiliriz. İşini tutkuyla yapan Muti'nin, orkestra üyelerine adeta bir çalgı aleti gibi davranıp onlara insancıl yaklaşmadığı için görevden alınması istenmiştir" diye konuştu.

KARİZMA İÇİN ONAYLANMA

Karizması yüksek olan kişilerin odaklanma, güç ve insancıllık konularında etkili bir duruşa sahip olması gerektiğini anlatan Almelek, "İnsanoğlu için bir konu üzerinde odaklanmak en güç konulardan biridir. Çünkü fabrikasyon ayarlarımızda çok ciddi bir sorunumuz var. Nerede olursak olalım aklımızın en az yüzde 50'si başka bir yerde yani başka düşünceler içinde olabiliyor. Bir insan ile diyalog içindeysek karizmatik gözükmek istiyorsak tüm enerjimizi o kişiye vermeliyiz. Yani odağımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Yine onaylanmak ve onaylamak da çok önemli bir unsur. Ne iş yaparsak yapalım, ne kadar iyi olursak olalım onaylanmaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"İLK İZLENİM ÇOK ÖNEMLİ"

İnsanların ilk izlenime çok değer verdiklerini bu nedenle ilk izlenimi çok dikkatli vermek gerektiğini de belirten Alper Almelek, "Ortama uygun giyinmek çok önemli, nerede nasıl giyindiğiniz ve hangi aksesuarı kullandığınız hayati önem taşıyor. Nasıl baktığınız yani göz teması da çok riskli bir konu. Karizmatik görünmek istiyorsanız konuşurken başınızı kımıldamadan tutun yani sallamayın. Konuşurken olabildiğince ellerinizi kullanmanız lazım, anlattığınız şeyi yaşamanız ve ses tonunuzda entonasyon farkını yapmanız gerekir" bilgisini verdi.

KİTAP İNDEKSİ HİZMETİ

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak kendi kurduğu arama motoru "Almelek Kitap İndeksi" hakkında da bilgi veren girişimci, "Araştırdığınız konunun anahtar sözcüklerini arama motorunda eser, isim, sayfa numaralarıyla bulduğunuzda ve o eserlere ulaşıp baktığınızda kitabın tamamını okumak yerine yalnızca sayfa numaralarından istediğiniz bilgilere ulaşma imkanı sağlayan bir hizmet geliştirmeye çalıştım" dedi.