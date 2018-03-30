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Kadın inşaatçılar birliği kuracağız

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Kadın inşaatçılar birliği kuracağız
İzmir Ticaret Odası'nda 9 Nisan'da yapılacak meslek komiteleri seçimleri için çalışmalarını hızlandıran 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu adayı İhsan Çoruhlu ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Kemalpaşalı inşaatçılarla bir araya geldi. Seçim çalışmaları sürecinde her bölgeden inşaat sektörü temsilcilerinin sorunlarını dinlediklerini belirten İhsan Çoruhlu, "Sektörümüzün sorunlarını çözmek için İZTO'da 7/24 hizmet verecek olan bir şikayet masası kuracağız" diye konuştu. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise, inşaat sektöründe faaliyet gösteren kadın üyelerin sayısına dikkat çekerek, "Kadın inşaatçılarımızın varlığı dikkatimi çekiyor. Ben bugüne kadar odada bu kadar çok sayıda kadın inşaatçı üyemiz olduğunu bilmiyordum. Yaptığımız tespitte 546 çıktı. Kadın inşaatçılar birliğini kurmak üzere onlarla 29 Mart'ta bir toplantı yapacağız" dedi.
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Kadın inşaatçılar birliği kuracağız
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