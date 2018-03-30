Kas hastası kadın tedavi olmazsa yatalak kalacak

İzmir
'in Selçuk İlçesi'nde kas erimesi olarak bilinen miyopati hastası 40 yaşındaki Özlem Malkoç, hastalığının günden güne ilerlemesi nedeniyle destek almadan yürüyemez hale geldi. 16 yaşındayken şikayetlerinin başladığını anlatan Malkoç, eklemlerinin inceldiğini ve ağrılar çektiğini dile getirdi. Çocukluğundan itibaren çok zayıf olduğunu ve koşamadığını belirten Malkoç, "12 yaşından beri çalışıyor, halı dokumacılığı yapıyordum. 16 yaşında güçsüzlüklerim başladı, eklemlerim ağrıyordu, bir objeyi düz tutamıyordum. Yıllarca çeşitli hastanelere gidip geldim. 30 yaşındayken Ege Üniversitesi Hastanesi'nde miyopati teşhisi konuldu. Hastalığın çok çeşitleri var. Bunun tespiti için 3 kez gen tahlili yaptırdım. Halen kesin bir sonuç çıkmadı ama daha ileride yatalak olabilirim, iç organlarım etkilenebilir. Bir an önce tedavi olmak istiyorum" dedi. YARDIM EDİN
11 yıl önce eşinden ayrılan ve annesinin evinde 17 yaşındaki kızı Buse Kocatürk ile yaşadığını belirten Malkoç, "Kızım sayesinde hayata tutunuyorum. Yüzde 84 engelli raporum var. 3 ayda 1 aldığım engelli maaşı ile geçiniyoruz. Kök hücre tadavisi olması geriyor. Bu tedavi İstanbul'da özel bir hastanede yapılıyor. Kök hücre tedavisi yapılmasını istiyorum. Ancak tedavi 160 bin lira benim param yok. Para istemiyorum, tedavi istiyorum" diye konuştu.