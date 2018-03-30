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Kaza yapan araç tramvay durağına çarparak durabildi

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Kaza yapan araç tramvay durağına çarparak durabildi
İZMİR'in Konak İlçesi'nde, meydana gelen kazada Balçova'dan Konak yönüne giden İ.O. idaresindeki 34 BBU 865 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı yönde giden 58 yaşındaki Türker Yurtseven idaresindeki 06 BK 9266 ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar Güzelyalı Tramvay Durağı'na çarparak durabildi. Tramvay seferlerinin bitmiş olması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yurtseven'i ambulansla DEÜ Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yurtseven'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından kaçmaya çalıştığı iddia edilen otomobil sürücüsü İ.O. ise yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Kaza yapan araç tramvay durağına çarparak durabildi
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