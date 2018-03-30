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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Kuşadası ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde sokmak isteyen bir gruba yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 kişilik ekip piyasa sürmeye çalıştığı uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:02
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Narkotik Şube Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ticaretine ve kullanımını önlemeye yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında İkiçeşmelik Mahallesi Çamlık Kavşağı'nda bir araca baskın düzenlendi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte Y.O.A., Ş.G. ve V.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen her 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 3 kişi tutuklandı
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