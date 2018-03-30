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’dan kaçan kaçana

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Manisa’dan kaçan kaçana
SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma umutlarını tüketen Grandmedical spor'da maddi kriz yüzünden dağılmalar sürüyor. 18 Şubat'ta büyük umutlarla göreve gelen Gökay Budak yönetiminden şu ana kadar 6 kişi istifa ederken, personel de bir bir görevini bırakıyor. Siyah-beyazlılarda malzemeciler Hüseyin Artur, Fesih Erdoğan, tesis güvenlik görevlileri İbrahim Alış, Nagehan Karataş, Ruhi Gürsoy, A takım şoförü Okan Sırmalı, A takım masörü Can Güler ve mutfak görevlisi Emine Gül'ün ardından stat müdürü Latif Dalkıran ile altyapıda temizlik işlerini yapan Havva Kırçıl da görevinden ayrıldı.
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Manisa’dan kaçan kaçana
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