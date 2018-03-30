Manisa'yı Afyonkarahisar'da temsil edecek okul takımı sponsor arıyor

Manisa'daki ortaokullar arasında gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Futbol Turnuvasına ilk etapta 140 takım katıldı. Alaşehir ve Salihli birincisi olarak Manisa'da yapılan elemelere katılmaya hak kazanan Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Yıldız Erkek Futbol Takımı Manisa 2'ncisi olarak Afyonkarahisar'da 4-8 Nisan'da yapılacak olan Türkiye elemelerine katılmaya hak kazandı.

Manisa'da 50 takımın katıldığı elemelerde birinci Akhisar Atatürk Ortaokulu, ikinci Sarıgöl Atatürk Ortaokulu, 3'üncü ise Akhisar Mehmet Keskinoğlu Ortaokulu oldu. İl birincisi olan Akhisar Atatürk Ortaokulu Manisa'da yapılacak olan Türkiye elemelerinde mücadele etmeye hak kazanırken, İl İkincisi olan Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Yıldız erkek Futbol Takımı ise 4-8 Nisan tarihleri arasında Afyonkarahisar'da Manisa'yı temsil edecek.



"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Boz, "Afyonkarahisar'da yapılacak olan elemelerde takımıma güveniyorum. Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çocuklarımın moralleri yüksek" dedi.



"SPONSOR ARIYORUZ"

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin ise takımın başarısından dolayı öğretmen ve öğrencilerini kutlayarak, "Afyonkarahisar'da yapılacak olan müsabakalara katılacak olan takımımıza hayırseverlerin ve esnafların destek vermelerini istiyorum. 4-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak müsabakalar için masraflar oldukça fazla olacak. Okul olarak bunu karşılayacak gücümüz maalesef yok bu yüzden de sponsora ihtiyacımız var" diye konuştu.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç ise ilçelerine Yıldız Erkekler Futbol dalında ikincilik kazandıran Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Fatih Boz, Okul Müdürü Veysel Çetin, kupa ve madalya kazanan takımın oyuncularını makamında kabul ederek kutladı. Kılıç, öğretmen ve öğrencilere Afyonkarahisar'da yapılacak turnuvalarda başarılar diledi.