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O metro hattı için Bakanlık hamlesi

Giriş Tarihi: 30.3.2018
O metro hattı için Bakanlık hamlesi
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait Otogar-Halkapınar raylı sistem hattının yapımını üstlendi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, 'Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Otogar-Halkapınar raylı sistem hattının yapımı eklendi.
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O metro hattı için Bakanlık hamlesi
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