“Otomotivci başkan istiyoruz”

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Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde başkan adayı olan Mahmut Özgener, Buca'da 360 oto galerisiyle hizmet veren Otokent Galericiler Sitesi'nin toplantısına katıldı. İTO seçimlerinde Özgener'i desteklediklerini ifade eden Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, "133 yıllık tarihe sahip İTO'da ilk kez otomobilci bir adayın başkan seçilmesiyle hem sektörümüzde hem de odamızda tarih yazacağız" dedi. Otokent esnafına müjdeler veren Özgener ise, "İkinci el satışlara yönelik çıkarılan yeni yönetmeliğin bazı maddelerin sizleri zorladığını biliyorum. Konuyu anlattığım Bakanlığımız bizlere hak verdi. Seçilirsek bu sorunu çözeceğiz" diye konuştu. Dünya çapında önemli otomobil fuarlarının düzenlendiğini hatırlatan Özgener, "Bu fuarlara sizlerle birlikte katılmalıyız ki, gelinen noktaları daha yakından görüp ufkumuzu açalım. Sektörümüzün geleceğini yerinde ve önemli isimleriyle birlikte görmeliyiz" şeklinde konuştu.