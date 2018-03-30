Pazardan kursa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
'ın başlattığı "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında Foça Halk Eğitim Merkezi
'nin semt pazarlarında açtığı stant işe yaradı. İki ay gibi kısa sürede 100'den fazla kursiyer kurslara yazıldı. Kursiyerlerden 67 yaşındaki Şerife Bayır, "Okul çağındayken bizi okutmamışlar, daha sonra evlenip çoluk çocuğa karıştık. Çok şükür şimdi fırsat oldu ve kursa başladım. Allah bu imkanı veren Cumhurbaşkanı'ndan razı olsun" dedi. Foça'da ortalama 300 kişinin okuma yazma bilmediğini ifade eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Bulut, "Okuma yazma seferberliği kapsamında üç aşama söz konusu. Okuma yazma bilmeyenlerin tespit edilmesi gerekiyor. Bilmediğimiz, henüz ulaşamadığımız vatandaşlarımız vardır mutlaka. Onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. İkinci aşamada tespit ettiklerimiz için kurslar veriyoruz. Bu aşamada bazılarını kurs için ikna etmeye çalışıyoruz. Son olarak öğretmen görevlendirmesini yapıp kursları başlatıp harekete geçiyoruz. Hafta içi, hafta sonu, gündüz ve akşam saatlerinde kurs veriyoruz. Gerekirse kursiyerlerin kursa gelmesine engel teşkil edecek bir durum varsa öğretmenimiz onun evine gidiyor. Çalışmalarımız sonucunda inşallah okuma yazma bilmeyen kalmaz. Çünkü 7'den 77'e okuma ve yazma öğrenmenin yaşı yok. Gördüklerimizden de anlaşılıyor ki onlarda bundan çok keyif alıyor. Hatta zamanında niye öğrenmedikleri için kendilerine kızıyorlar" dedi. "KOŞARAK GELİYORUM"
Okuma yazma kursu alan 67 yaşındaki Şerife Bayır imkânsızlıklar yüzünden zamanında okuyamadığını belirterek, "Okul çağındayken bizi okutmamışlar. Zaten o zamanlarda okumak da zordu. Daha sonra evlilikle birlikte çoluk çocuğa karıştığımız zaman okumayı hiç düşünmedik. Zaten bir yandan da çalışmak zorundaydık. Okuma yazma öğrenemeden bu yaşlara geldik. Çok şükür şimdi böyle bir fırsatımız oldu. Her sabah genç çocuklar gibi koştura koştura kursa geliyorum. Birkaç şey daha öğrenmek için heyecanlanıyorum. İnşallah en yakın zamanda okuma yazmayı komple öğreneceğim. Ve öğrendikçe zamanında niye öğrenmedim diye kendime kızıyorum" şeklinde konuştu.