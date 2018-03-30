Üzümlü yiyecekleri menülerinize ekleyin

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Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Manisa
Milletvekili İsmail Bilen, komisyon üyeleri ile birlikte Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni ziyaret etti. Doğal şeker içermesi nedeniyle enerji deposu olan çekirdeksiz kuru üzümün insan sağlığına faydalı birçok özelliği bulunduğunu belirten Bilen, Türk halkının kuru üzüm tüketiminin 200- 250 gram gibi çok sınırlı bir düzeyde olduğunu, Türk halkının kuru üzüm tüketiminin arttırılması gerektiğini kaydetti. Bilen, "Kamu spotu ile iç tüketimi arttırmalıyız. İlk önce üzümü kendimiz tüketeceğiz ki başkaları yesin. Sofralarımızla bu ürünü buluşturmalıyız" diye konuştu.