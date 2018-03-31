ALTO Başkanı Adnan Saka FETÖ’den gözaltına alındı

İzmir'de Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu ileri sürülen Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka (75) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatı üzerine dün sabah saatlerinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla evli ve 2 çocuk babası Saka, evinde gözaltına alındı. Jandarmanın, Saka'nın evinde ve Aliağa Ticaret Odası'nda arama yaptığı belirtildi.

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