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ALTO Başkanı ’den gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 31.3.2018
ALTO Başkanı Adnan Saka FETÖ’den gözaltına alındı

'de Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, / ile irtibatlı olduğu ileri sürülen (ALTO) Başkanı (75) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatı üzerine dün sabah saatlerinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla evli ve 2 çocuk babası Saka, evinde gözaltına alındı. Jandarmanın, Saka'nın evinde ve Aliağa Ticaret Odası'nda arama yaptığı belirtildi.

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ALTO Başkanı Adnan Saka FETÖ’den gözaltına alındı
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