Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Ceylin’in katilleri için idam istediler

Ceylin’in katilleri için idam istediler

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Ceylin’in katilleri için idam istediler

'in Ödemiş İlçesi'nde, geçtiğimiz yıl haziran ayında kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki 'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Serkan Türkmen (37) ve eşi 'in (30), tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme', Şükriye Türkmen'in halası tutuksuz sanık Raziye Ö'nün (62) ise 'suç delillerini yok etme' suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşma öncesi konuşan Ceylin'in babaannesi , sanıkların idam edilmesini istedi. Bekleme salonuna geçen babaanne Ülkü Atik, sinir krizi geçirdi. Ödemiş 'ndegörülen ikinci duruşmada, öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik, babaannesi Ülkü Atik ile yakınları hazır bulundu. Yargılamaya, tanıklarının dinlenmesi ile devam edildi. Babaanne Ülkü Atik, "Olayda sebep para değil, para istemiş mi ki? Torunumun gözlerinin içi gülerdi. Torunuma olaydan önce son kez sarıldım. Sanıkların idam edilmesini istiyorum" dedi. Duruşma, mahkeme heyetinin, tanıkları dinlemesi ile sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceylin’in katilleri için idam istediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN