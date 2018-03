Ceylin’in katilleri için idam istediler

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, geçtiğimiz yıl haziran ayında kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Serkan Türkmen (37) ve eşi Şükriye Türkmen'in (30), tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme', Şükriye Türkmen'in halası tutuksuz sanık Raziye Ö'nün (62) ise 'suç delillerini yok etme' suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşma öncesi konuşan Ceylin'in babaannesi Ülkü Atik, sanıkların idam edilmesini istedi. Bekleme salonuna geçen babaanne Ülkü Atik, sinir krizi geçirdi. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndegörülen ikinci duruşmada, öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik, babaannesi Ülkü Atik ile yakınları hazır bulundu. Yargılamaya, tanıklarının dinlenmesi ile devam edildi. Babaanne Ülkü Atik, "Olayda sebep para değil, para istemiş mi ki? Torunumun gözlerinin içi gülerdi. Torunuma olaydan önce son kez sarıldım. Sanıkların idam edilmesini istiyorum" dedi. Duruşma, mahkeme heyetinin, tanıkları dinlemesi ile sona erdi.

