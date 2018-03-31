İzmir’de Başbakan Yıldırım heyecanı

Dün akşam saatlerinde İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, bugün bazı açılış ve programlara katılacak. Başbakan ilk önce Balçova'da bulunan bir otelde, Nefes Kredisi projesinin imza törenine katılacak ardından helikopterle Ödemiş'e geçecek. Yıldırım, burada önce yeni yapılan Ödemiş Devlet Hastanesi'nin hizmete açacak sonra AK Parti Ödemiş İlçe Kongresi'ne katılacak.

İKİ KONGREYE KATILACAK

?Başbakan Yıldırım, AK Parti Tire İlçe Kongresi'nde teşkilatla bir araya gelecek ardından kentten ayrılacak. Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Halkapınar-Otogar Hattı'nın Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kocaoğlu'nun kendisine sunduğu dosyada olan isteklerinden birinin de bu proje olduğunu söyleyen Şengül, "Konu İzmir ise gerisi teferruattır. Parti gözetmeksizin desteğimiz sürecek" dedi.