Ege’de 161 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar İlçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışana yabancı uyruklu 161 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında Mobil Radarı tarafından tespit edilen iki lastik botu durdurdu. Botlarda bulunan 109 yabancı uyruklu yakalanarak karaya getirildi. Seferihisar Sığacık Azmak açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket eden ekipler, durdurdukları lastik bottaki Suriye uyruklu 52 kişiyi yakaladı. 161 göçmen, Göç Müdürlüğü'ne gönderildi.

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