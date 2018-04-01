Ege’nin en büyüğü

Kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege'nin en büyük kitap fuarı kapılarını Ekonomi Baknı nihat Zeybekci'nin de katıldığı törenle açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı, ilk günden yoğun ilgi ile karşılandı. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuara İlber Ortaylı'dan Leyla İpekçi'ye, Kahraman Tazeoğlu'ndan Saba Tümer'e kadar birçok ünlü yazar ve yayınevi katılacak. Her gün birçok ünlü yazarın katılacağı fuarda ayrıca Denizlili yazarlar ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'nda yer alan eser sahipleri de olacak.

ÖZEL KONUKLAR VAR

?150 yazar ve 220 yayınevinin katıldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı'nın onur konuğu Klasik Türk Edebiyatı ve Türk Tasavvuf Edebiyatı'nın en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilen Denizlili Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı oldu. Yarın ise saat 14.00'te Canan Tan ve Kahraman Tazeoğlu gibi ünlü kalemler de Denizlililerle buluşacak. Hafta içi 10.00- 20.00, hafta sonu ise 10.00-21.00 saatleri arasında fuarı ziyaret edebilecek Denizlililer için İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önünden ücretsiz otobüs kaldırılacak.