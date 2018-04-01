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’de rüzgarı

Giriş Tarihi: 1.4.2018
İzmir’de Eskişehir rüzgarı

Mermerciler Derneği üyeleri, 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri ı'na katıldı. Eskişehir'den 38 firma, İzmir'e giderek fuardaki yeni teknolojileri görme imkanı buldu. Eskişehir Mermerciler Derneği Başkanı Abdulkadir Sönmez, "İzmir 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarında 30 ülke ve 'den 48 ilden katılımcılar var. Şehrimizden de 5 firma bu fuarda standı bulunuyor. Biz de Eskişehir'den 38 firma ile Eskişehir Ticaret Odası'nın katkılarıyla bu fuara katıldık. Fuardan memnun kaldık. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılara rağmen 2018 için bize umut veren bir fuar oldu" açıklamasını yaptı.

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İzmir’de Eskişehir rüzgarı
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