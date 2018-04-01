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Koşamayanlar için koşacaklar

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Koşamayanlar için koşacaklar

DÜNYANIN en büyük yardım koşularından biri olan , 6 Mayıs'ta Ege'nin İncisi 'de düzenlenecek. "Koşamayanlar için koş" sloganıyla dikkat çeken ve gelirinin tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılan yarışa sadece 35 gün kaldı. 'nin katkılarıyla düzenlenen ve startına sadece 35 gün kalan Wings for Life World Run'da bu yıl 10 bine yakın kişinin koşması bekleniyor. Etkinlik geçen yıl rekor katılımla toplamda 155 bin 288 kayıtlı koşucuya ulaşmıştı.

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