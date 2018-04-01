‘Liseli fırıncılar gelecek’

İzmir Ticaret Odası'nın 9 Nisan'da yapılacak seçimlerinde, ticaret odasının her gurubunda ayrı ayrı bir seçim heyecanı yaşanıyor. Seçim heyecanının en yoğun şekilde yaşandığı guruplardan birisi de Ekmekçilik Gurubu oldu. Mevcut Ekmekçilik Grubu Meslek Komitesinin karşısına fırıncı Ümit Yolgörmez ve arkadaşları çıktı. 'Yenilikçi Ekmekçilik Gurubu' olarak seçimlere girme kararı aldıklarını, 8 yıldır da mevcut yönetimin içinde de görev yaptığını belirten Yolgörmez, "Fırıncılık mesleğini geleceği tehlikede. Biz iki yıl boyunca mesleğin geleceğini kurtarmak için, milli eğitimle irtibat kurarak liselerde meslek eğitim dersi olarak sokmak istiyorum. Sektöre hijyenik ve eğitimli elemanlar yetiştirmek istiyoruz" dedi. Adaylardan diğeri eski Fırıncılar Odası Dernek Başkanı Bekir Yavuz'un oğlu Turgay Yavuz ise ekmekteki rekabetle ilgili olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, taban fiyatı uygulamasını hayata geçirmek istediğini söyledi.

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