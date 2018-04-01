Öğrenciler hurma zeytini sürecini yakından tanıdı

İZMİR'İN marka okullarından Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Ege Bölgesi'ne özgü bir lezzet olan hurma zeytinini tanımak ve yaygınlaştırmak için Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Öğrenciler, Urla'nın Eğlenhoca ve Kösedere köyünden topladıkları zeytinleri Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'ne götürdüler. Burada Enstitü Müdürü Dr. Ünal Kaya, Gıda Yüksek Mühendisi Erkan Susamcı ve Dr. Didar Sevim ile röportaj yaptılar. Laboratuvarda zeytinlerin ayıklanması ve paketlenmesi aşamalarında bulunan öğrenciler, hurma zeytini normal zeytinden nasıl ayırt edebileceklerini öğrendi.

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