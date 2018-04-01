Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Öğrenciler hurma zeytini sürecini yakından tanıdı

Öğrenciler hurma zeytini sürecini yakından tanıdı

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Öğrenciler hurma zeytini sürecini yakından tanıdı

'İN marka okullarından Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 'ne özgü bir lezzet olan hurma zeytinini tanımak ve yaygınlaştırmak için 'nü ziyaret etti. Öğrenciler, Urla'nın Eğlenhoca ve Kösedere köyünden topladıkları zeytinleri Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'ne götürdüler. Burada Enstitü Müdürü Dr. Ünal Kaya, Gıda Yüksek Mühendisi Erkan Susamcı ve Dr. Didar Sevim ile röportaj yaptılar. Laboratuvarda zeytinlerin ayıklanması ve paketlenmesi aşamalarında bulunan öğrenciler, hurma zeytini normal zeytinden nasıl ayırt edebileceklerini öğrendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenciler hurma zeytini sürecini yakından tanıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN