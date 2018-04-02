AK Partili Aydın Şengül’den Kocaoğlu’na uzlaşı çağrısı

İzmir'de
AK Partili delegeler, dün Çiğli, Menemen ve Karşıyaka'da olağan kongreler için sandık başına gitti. Partsinin 6. Olağan Çiğli Kongresi'nde konuşan AK Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çağrıda bulunarak, "Buradan Aziz Kocaoğlu'na sesleniyorum. Asla kavgaya ve çatışmaya girmem. Gelin beraber oturalım. Bu söylemleri, çatışmaları, kavgaları bir kenara bırakalım. Samimi olarak oturalım. Didişme ile kavgayla kaybedecek zamanımız yok. İstiyoruz ki İzmir kazansın Türkiye kazansın" diye konuştu.