Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > AK Partili Aydın Şengül’den Kocaoğlu’na uzlaşı çağrısı

AK Partili Aydın Şengül’den Kocaoğlu’na uzlaşı çağrısı

Giriş Tarihi: 2.4.2018
AK Partili Aydın Şengül’den Kocaoğlu’na uzlaşı çağrısı
İzmir'de AK Partili delegeler, dün Çiğli, Menemen ve Karşıyaka'da olağan kongreler için sandık başına gitti. Partsinin 6. Olağan Çiğli Kongresi'nde konuşan AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çağrıda bulunarak, "Buradan Aziz Kocaoğlu'na sesleniyorum. Asla kavgaya ve çatışmaya girmem. Gelin beraber oturalım. Bu söylemleri, çatışmaları, kavgaları bir kenara bırakalım. Samimi olarak oturalım. Didişme ile kavgayla kaybedecek zamanımız yok. İstiyoruz ki İzmir kazansın Türkiye kazansın" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili Aydın Şengül’den Kocaoğlu’na uzlaşı çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN