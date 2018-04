Akciğerlerinde hava kaçağı oluşan Derin bebek tüple hayata tutundu

Bir inşaat firmasında muhasebeci olarak çalışan Burçin Güzel ile şantiye şefi eşi Mehmet Güzel'in ilk bebekleri Derin'in, Özel Can Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Cem Çiçek tarafından yapılan ilk kontrolünde "Yenidoğan Geçici Takipnesi" hastalığına yakalandığı anlaşıldı. Röntgen filmi ve diğer tetkiklerinin ardından Derin bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.

Hamilelik sürecinde yavrularının özlemiyle yanıp tutuşan anne baba, Derin bebeğe 10 gün uzak kaldı. Yenidoğan Yoğun Bakım Servisindeki kuvözde tedavisi süren bebeklerini gözleriyle seven anne, baba sabırla bekledi. Akciğerlerinde biriken havanın boşaltılması için akciğerleri ve göğsü arasında özel bir tüp takılan Derin bebek, 3 gün tüple yaşamını sürdürdü. Tüp çıkartıldıktan sonra anne sütünü içmeye başlayan bebek, hızla toparlandı. Yaşam inadı, doktor ve hemşirelerin çabası sayesinde sağlığına kavuşan Derin bebek, 10. günün sonunda sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.



ÖZEL BİR TÜP YERLEŞTİRİLDİ

Derin bebeğin anne ve babası ile kavuşması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Yavrusunu "annem" diyerek kucağına alan Burçin Güzel, "Yavrumuzu sağlığına kavuşturan doktor ve hemşirelere minnettarız" dedi. Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Cem Çiçek, Derin'in daha çok sezaryen doğumlarda akciğerlerdeki sıvının tamamen boşaltılamaması nedeniyle "Yenidoğan Geçici Takipnesi" rahatsızlığı ile dünyaya geldiğini söyledi. Nefes darlığı, inleme gibi şikayetleri olan bebeğin hemen tedavisine başladıklarını belirten Çicek, "Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle vücuduna gerekli oksijeni alamıyordu.

Bu hastalarda enfeksiyon gelişebiliyor. Bunu önlemek için tedavisine başladık. İkinci bir risk ise akciğerlerinde zorlamaya bağlı kaçak oluşmasıdır. Bu hastalarda akciğer ile göğüs arasında hava birikmesi oluşur. Akciğerler kalbine baskı yapabilir, solunum sıkıntısı yaşanır. Bunu önlemek amacıyla akciğer ile göğüs arasındaki boşluğa özel bir tüp yerleştirerek, havayı boşalttık. Tüp 3 gün hastamızda kaldı. 10 gün tedavisi süren bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" şeklinde konuştu.