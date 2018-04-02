Akşemsettin Caminde sabah namazı buluşması

Sabah namazının manevi atmosferini yaşamak, yaşatmak, cami cemaatiyle tanışıp kaynaşmak ve din görevlilerine motivasyon ziyaretinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen sabah namazı buluşmaları kapsamında Edremit'te protokol, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar sık sık bir araya geliyor.

Bu kapsamda Merkez Akşemsettin Caminde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, kurum amirleri, kurum personelleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çanakkale ve Afrin olmak üzere tüm şehitlerimizin yad edildiği program, dua ve niyazlarla sona erdi. Program sonrasında cami derneği tarafından tüm katılımcılara sabah kahvaltısı ikramı yapıldı.



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