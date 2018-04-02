Altay liderliği kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

2. Lig Beyaz Grup'ta Bandırmaspor, evinde Altay ile 1-1 berabere kaldı. Karşıylaşmanın 7. dakikasında sağdan yapılan ortaya Bandırmaspor'lu savunma oyuncuları müdahale edemeyince kale önünde topla buluşan Doğan, kalecinin üstünden topu ağlara bıraktı: 0-1. 33'te gelişen Altay akınında Ferhat'ın uzaktan sert şutu direğin yanından dışarı gitti. 41'de Bandırmaspor'da ceza alanı dışında topla buluşan David Deniz, yaklaşık 40 metreden sert bir şutla, toplu filelerle buluşturdu: 1-1. Başka gol sesi çıkmayın maç 1-1 berabere sona erdi. Haftaya liderlik koltuğunda başlayan Altay, Gümüşhanespor kazanınca liderlik koltuğundan oldu.