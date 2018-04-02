Başbakan’dan aile ve okul ziyareti

Programı kapsamında İzmir
'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra AK Parti Tire İlçe Başkanlığı 6. olağan Kongresi'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, kongre sonrasında Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok'un babası Ahmet ve annesi Latife Ok'un evinde misafir olarak bulunan bir yakınlarının oğlu lösemi hastası Ahmet Özen'in arzusu üzerine aileyi ziyaret etti. Ok çifti ile bir süre sohbet eden Yıldırım, 6 yaşındaki Ahmet Özen'i severek hatıra fotoğrafı çektirdi.Oyuncak dağıttı Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ardından kendisini yan apartmandaki evine davet eden Kaya ailesini de kırmadı. Ev sahibi Özlem Kaya ve ailesini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ailenin 4 aylık bebeği Melis'i kucağına alarak sevdi. Ziyaret çıkışında dışarıda toplananların yanına giden Başbakan Yıldırım, sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Bu sırada bir kişi Yıldırım'ın yakasına Türk bayrağı ve zeytin yaprağı figürlü el işlemeli rozet taktı. Başbakan Yıldırım, daha sonra Karabağlar İlçesi'ne geçerek Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu inşaatını inceledi ve çocuklara oyuncak dağıttı.