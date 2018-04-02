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Başbakan’dan stat için müjde geldi

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Başbakan’dan stat için müjde geldi
İzmir'de Göztepe ve Alsancak Stadı'nın inşaatları hızla yükselirken tartışmaları ve dava süreçleri nedeniyle bitmeyen yeni stadının yolunu 10 yıldır gözleyen Karşıyaka camiası, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarıyla sevindi. Henüz inşaat ruhsatı alınamayan, 2 yılı aşkın süredir arazisi atıl vaziyette bekleyip imar planı yeniden davalık olan statla ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Bizim statlardan ağzımız yandı. 'e stat yapmak için adeta ot yolduruyorlar. Ama inatla işin arkasındayız. Alsancak, Göztepe yapılıyor. Karşıyaka da yapılacak. Karşıyakalılar hiç merak etmesin" dedi.
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Başbakan’dan stat için müjde geldi
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