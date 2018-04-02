Büyükşehir doğanın dengesini bozdu

İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin Bostanlı Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planları onaylamasını beklemeden başlattığı düzenleme çalışması doğal dengeyi bozdu. Henüz onaylı imar planı olmamasına rağmen sahil kesimindeki düzenlemeyi 24.6 milyon liraya ihale eden Büyükşehir Belediyesi önce merhum belediye başkanlarından Ahmet Piriştina zamanında mermer blokların döşenmesi ile oluşturulan ve adına antik roma yolu denilen yürüyüş yolunu kaldırdı. Ardından da deniz kıyısına yaklaşık 1 metre yüksekliğinde duvar örerek denizle duvar arasını binlerce metreküp kaya ile doldurdu. Deniz kıyısına yapılan dolgu yaz kış demeden binlerce İzmirliler'in spor yaptığı, çimlerin üzerine oturup dinlendiği yeşil alanın kotunun da yükselmesine neden oldu. Rekreasyon alanının binlerce metreküp kaya ve toprakla doldurulması yaz-kış İzmirliler'in yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Grand Plaza Şirketi tarafından işletilen Yasemin Kafeyi de vurdu. Düzenleme öncesi oturduğu yerden denizi izleme olanağına sahip olan vatandaşlar kafe çukurda kalınca bu manzaradan da mahrum kalmış oldu. Geçtiğimiz günlerde sert esen lodosun ardından Yasemin Kafe'nin önünden başlayan ve Bostanlı'daki balıkçı barınaklarına kadar uzanan kıyı kesiminde deniz sığlaşmaya, bunun sonucu olarak da deniz yüzeyinde adacıklar oluşmaya başladı. DOĞAL YAPI DEĞİŞTİ
Denizin önüne inşa edilen beton duvar ile büyük kayaların yığılması ile oluşturulan dolgunun sahile vuran dalgaların yapısını değiştirdiğini belirten DEÜ Deniz bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Deniz Teknolojileri eski ana bilim dalı başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Prof. Doktor Adnan Oğuz Akyarlı, eskiden taşlar varken kıyıya çarpıp yok olan dalgaların şimdi yeni inşa edilen dik duvarlara gelince yansımaya uğradığını, bunun sonucu olarak da orada yeni bir yapının oluştuğunu söyledi. TETİKLEMİŞ OLABİLİR
Bu tür dik duvarların önünde böyle formasyonlar oluşmasının doğal bir proses olduğunu ifade eden Akyarlı, "Deniz, tahmini çok zor olan ortamlardan birisidir. Eskiden kıyıya vurup kırılarak enerjisi tükenen dalgaların yerini, duvardan yansıma ile oluşan ve enerjilerini büyük oranda koruyan, duran dalgalar almıştır. Sahildeki tepeciklerin oluşmasını kıyıya konulan ağır taş kütlelerin balçık zemini sıkıştırıp kabartması, tetiklemiş olabilir. Ama bu akmalar genelde ada şeklinde değil de deniz tabanında yükselme alçalma şeklinde olur. Bu kitlelerin yüzeye kadar çıkması ilave etkiye bağlı olabilir. İZSU Genel Müdürlüğü'ne ait tarama gemileri bu alanı tarararsa sanıyorum bir daha benzer bir sorun yaşanmaz" dedi.