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Fazla kilolarından kurtulup modellik yapmaya başladı

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Fazla kilolarından kurtulup modellik yapmaya başladı
İzmir'de bir radyoda program ve çeşitli etkinliklerde sahne sunumu yapan 38 yaşındaki Özgür Özkök, aşırı tükettiği hazır yiyecekler ve hareketsiz yaşam nedeniyle 165 kiloya kadar çıktı. Kiloları nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşayan Özkök, zayıflamak için çareler aramaya başladı. Diyetisyene giden Özkök, yürüyüşe ve kondisyon aletlerinde spor yapmaya başladı. Özkök, kararlı bir şekilde sürdürdüğü zayıflama programı sayesinde 1 yıl sonra istediğini elde etti. Özkök, "Diyetisyene gittim ve bu noktadan sonra hayatım değişti. Mide küçültme operasyonu geçirdim. 1 yılda 86 kilo vererek 79 kiloya indim. Sahne sunumlarında, konserlerde, daha sık yer almaya başladım. Birkaç firma ile kıyafet çekimi için anlaştım" dedi.
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