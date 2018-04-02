Göz-Göz yara aldı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de heyecan milli takım arasının ardından tekrar başladı. Ligin 27. haftasında Göztepe, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. en son evinde Beşiktaş' mağlup olan ve iç sahada 6 maçtır kaybetmeyen Göztepe, başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmada bulduğu fırsatları değerlendiremedi. İlk yarıda ydiği golle 1-0 yenik duruma düşen Göztepe, ikinci yarıda rakibine karşı üstün bir oyun sergilesede bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Kosanovic, kırmızı kart görünce Göz-Göz 20 dakika boyunca rakibine karşı 10 kişi mücadele etti. Uzatmalarda Trezeguet'in attığı golle rakibine 2-0 mağlup oldu.Avrupa hedefinde önemli bir yara alan Göztepe 40 puanda kalarak haftayı puansız kapattı. Karşılaşmanın 5. dakikada sağ kanattan Sabri'nin yaptığı ortada ceza alanı içindeki Demba Ba'nın kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı. 24'te ceza alanına girerken topla buluşan Veysel Sarı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 52. dakikada ceza alanı içindeki Poko'nun aktardığı topu kaleye göndermek isteyen Demba Ba'nın vuruşunda, kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Müsabakada ilk sarı kartını 57. dakikada gören Kosanovic, 70'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+2. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa Trezeguet, topu filelere gönderdi: 2-0. Göztepe, rakibine 2-0 mağlup oldu.