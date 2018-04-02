Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kablo hırsızlarına yönelik operasyon

Kablo hırsızlarına yönelik operasyon

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Kablo hırsızlarına yönelik operasyon
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özellikle devlet inşaatlarından enerji kablosu çalan hırsızlık çetesine yönelik, ve 'da eş zamanlı "Kirpi Operasyonu" düzenledi. Operasyonlarda, Ankara başta olmak üzere, Manisa, İzmir ve Karabük'teki 12 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin yüklü miktarda kablo hırsızlığı ile devlete verdikleri zararın 500 bin lira olduğu belirlenirken, çalma ve satın alma işlemlerini planlı şekilde gerçekleştirdikleri, kablonun yanı sıra para edebilecek mazot, inşaat malzemesi, elektronik eşya gibi malzemeleri de çaldıkları anlaşıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kablo hırsızlarına yönelik operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN