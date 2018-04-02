Kablo hırsızlarına yönelik operasyon

Ankara
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özellikle devlet inşaatlarından enerji kablosu çalan hırsızlık çetesine yönelik, Ankara
ve Manisa
'da eş zamanlı "Kirpi Operasyonu" düzenledi. Operasyonlarda, Ankara başta olmak üzere, Manisa, İzmir ve Karabük'teki 12 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin yüklü miktarda kablo hırsızlığı ile devlete verdikleri zararın 500 bin lira olduğu belirlenirken, çalma ve satın alma işlemlerini planlı şekilde gerçekleştirdikleri, kablonun yanı sıra para edebilecek mazot, inşaat malzemesi, elektronik eşya gibi malzemeleri de çaldıkları anlaşıldı.