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Karşıyaka farka koştu

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta üst üste 8 hafta kaybeden Karşıyaka, Ege derbisinde evinde ağırladığı Nazilli Belediyespor’u 4-1’lik skorla mağlup ederek moral depoladı

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Karşıyaka farka koştu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 29. haftaya düşme hattında giren iki ekibin karşı karşıya geldiği Ege derbisinde Karşıyaka evinde Nazilli Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar üst üste aldığı 8 mağlubiyetin ardından kazansa da bitime 5 hafta kala kümede kalma barajıyla arasındaki 10 puanlık farkı eritemedi.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan (2) ve Battal (2), Nazilli'nin tek golünü ise Mert Çapar attı. Karşıyaka 18 puana ulaştı. İlk yarı sonunda futbolcuları tribüne çağıran Karşıyakalı taraftarlar maç sonunda oyuncularla karşılıklı, "Aldırma Kaf-Kaf Aldırma" tezahüratı yaptı. Karşılaşmanın 37. dakikasında ceza sahasına giren Görkem rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıyı Hakan gole çevirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 49'da altı pasta topla buluşan Hakan topu boş kaleye gönderdi: 2-0. Hakem 72'de ceza sahasında Doğukan'a yapılan hareketi penaltı verdi. Battal filelerle buluşturdu. 75'te Nazilli'de Mert Çapar sert bir vuruşla köşeden meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1. 80'de Mahmut'un pasıyla ceza sahasına giren Battal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda plaseyi yaptı: 4-1. KSK, maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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Karşıyaka farka koştu
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