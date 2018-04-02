Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kütahya Çavdarhisar trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Çavdarhisar sı: 1 ölü 1 yaralı

’nın Çavdarhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen sında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 12:47
Kütahya Çavdarhisar trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

'nın Çavdarhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen sında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı., Çavdarhisar-Emet Ağarı Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar'dan Emet istikametine gitmekte olan (52) yönetimindeki 43 UY 300 plakalı otomobil, (62) 43 DD 386 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, Mehmet Koç (62) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Halil Bulun, 112 ekiplerince DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Koç'un cenazesi otopsi için Çavdarhisar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya Çavdarhisar trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN