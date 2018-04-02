Lebip TİMOR: Cepten yedi

10 kişiyle kapanıp, hızlı çıkışlarla pozisyon arayan bir Kasımpaşa
karşısında, Göztepe
baskısı ile başlıyordu maç. Ancak ilk çeyrek geçilirken ilk net pozisyonu Kasımpaşa'nın bulması, 24.dakikada ise öne geçmesi, Göztepe
savunmasının içler acısı
halini haykırıyordu. Golden sonra da değişen bir şey yoktu oyun alanında. Göztepe skoru dengelemek için saldırıyor ama her gittiğinde de, geride koridorlar bırakıyordu rakibine. Ancak, devre biterken Demba Ba'nın attığı golü faul gerekçesi ile iptal eden Hüseyin Göçek'in
de 1-0'lık skorda büyük payı ve hatası olduğunu belirtmeliyiz. İkici yarı ile birlikte oyunu tamamen rakip sahaya ve rakip ceza alanına taşıyan bir Göztepe vardı. Poko'nun direkten dönen topu, kaleci Ramazan'ın elleri ve ayakları ile kurtardıkları, maça tempo ve heyecan katıyor ancak 70'te Kosanovic'in atılması ile oyun dengeleniyor ve Kasımpaşa uzatmalarda bulduğu 2.gol ile galibiyeti perçinliyordu. Göztepe ise tam 14 korner attığı bir maçta, gol atamamanın ezikliği ve kaybettiği 3 puan ile ligin ilk yarısında topladığı puanların hovardalığı ile cepten yemeye
devam ediyordu.