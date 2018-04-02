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Milas’ta ile çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı

’da Milas-Ören karayolunda bir ile ’ın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik sında otomobilde bulunan 3 kişiden 2’si hayatını kaybederken, biri ise yaralandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:59
Milas’ta TIR ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı

, Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ören'den Milas'a doğru seyir halinde bulunan Erol Güzel idaresindeki 48 KY 840 plakalı , Milas istikametinden gelen Tunay Özdemir idaresindeki 48 AAF 62 plakalı ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 48 KY 840 plakalı otomobil sürücüsü Erol Güzel ve aynı araçta bulunan Hüseyin Bayar olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki Cem Coşkun ise yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Cem Coşkun ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken; TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Acı haberi alan Güzel ve Bayar'ın yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) Milas personelleri olduğu öğrenildi.

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Milas’ta TIR ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı
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