TOKİ konutları törenle sahiplerine teslim edildi

Manisa
'nın Demirci ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 255 konut törenle sahiplerine verildi. Demirci Meslek Yüksek Okulu bahçesinde yapılan anahtar teslim törenine Manisa Milletvekilleri Recai Berber, Uğur Aydemir, Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Yılmaz Ayhan, TOKİ Manisa İl Temsilcisi Eray Hatipoğlu, sivil toplum kuruluşu başkanları, mahalle muhtarları ve konut sahipleri katıldı. KİRA ÖDER GİBİ
TOKİ'nin dar ve orta gelirlileri ev sahibi yapmaya devam ettiğini belirten Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "255 konutun 104 tanesi 3+1, 151 tanesi de 2+1'dir. Konutların yatırım bedeli 22 milyon liradır. Vatandaşlarımız burada kira öder gibi taksitlerini ödeyerek ev sahibi olacaklar" dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, TOKİ'nin yaptığı çalışmalara değinerek "Türkiye her alanda gelişirken, terör unsurlarına karşı da mücadelesine devam ediyor. Bu vatan kıyamete kadar bu millet var oldukça Türk yurdu olarak yaşayacak. Ne Suriye'nin kuzeyinde, ne Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye tehdit oluşturacak en ufak terör unsuru kalmayıncaya kadar bu harekatlar devam edecek. Türkiye'nin gücü var ve başaracak" dedi. Konuşmaların ardından vatandaşlara evlerinin anahtarı teslim edildi.