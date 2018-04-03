Altay kaybettiği liderliğe yanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Altay, geçen hafta aldığı liderlik koltuğunu yeniden Gümüşhanespor'a kaptırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçta Fethiyespor ve Bandırmaspor'la berabere kalıp Sakaryaspor'a yenilerek 7 puan kaybeden siyah-beyazlılar, bir kez daha zirvedeki yerini koruyamadı. Gümüşhanespor'un 2 puan gerisine düşen 50 puanlı 2. sıradaki İzmir
ekibi, kalan 5 maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Altay, son haftada evinde Gümüşhanespor'la kozlarını paylaşacak.