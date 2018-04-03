Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Altay kaybettiği liderliğe yanıyor

Altay kaybettiği liderliğe yanıyor

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Altay kaybettiği liderliğe yanıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Altay, geçen hafta aldığı liderlik koltuğunu yeniden Gümüşhanespor'a kaptırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçta Fethiyespor ve Bandırmaspor'la berabere kalıp Sakaryaspor'a yenilerek 7 puan kaybeden siyah-beyazlılar, bir kez daha zirvedeki yerini koruyamadı. Gümüşhanespor'un 2 puan gerisine düşen 50 puanlı 2. sıradaki ekibi, kalan 5 maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Altay, son haftada evinde Gümüşhanespor'la kozlarını paylaşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay kaybettiği liderliğe yanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN