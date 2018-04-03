Bahar alerjisine dikkat edilmeli

Havaların ısınmaya, ağaçların çiçek açmaya başladığı bu günlerde kaşıntı, hapşırık bitmek bilmeyen burun ve geniz akıntısı gibi şikayetlerle zor günler yaşayan pek çok kişi, alerji nedeniyle zor günler yaşıyor. İlkbaharda etkisini artıran alerji konusunda vatandaşları uyaran Yaşar Üniversitesi
İşyeri Hekimi Dr. Yeşim Günel, "Polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun. Rüzgarlı havalarda evde kalmaya çalışın. Pencere ve kapı pervazlarında toz birikimi çok olduğu için buraları sık sık ıslak bezle temizlenmesi gerekir. Mümkünse klima kullanın" dedi.