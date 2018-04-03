Balkon demirine emsal karar çıktı

İzmir
'de alt kat komşusunun yaptırdığı balkon demirlerinden rahatsız olan bir kişi şikayetçi oldu. Alt katında oturan komşusunun, uyarılmasına rağmen evinin balkonuna yatay konumda ferforje yaptırdığından şikayet eden M.K, böylelikle komşusunun hırsızların kendi evine çıkmalarını kolaylaştırdığını iddia etti. M.K, daha önce aynı şekilde başka dairelere hırsız girdiğini, huzurunun bozulduğunu, ileri sürdü. İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme M.Y'yi haklı buldu. Mahkemenin kararında, yatay balkon korkuluk demirlerini, bilirkişi asıl ve ek raporunda açıklandığı üzere baklava dilimi şekline dönüştürmesine, yatay (L) harfi şeklindeki ferforje korkuluklarının sökülmesine karar verildi. Söküm işlemi için bir aylık süre verildi.