Balya’da kariyer günleri

Okulda düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında çok sayıda meslek sahibi konuk edilirken, dünde Vaiz Nazmi Ergüven, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir araya gelmeden evvel öğretmenlerle hoş bir sohbet gerçekleştiren Ergüven, getirdiği ikramları takdim etti. Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Engüven, söyleşiye başlamadan evvel öğrencilerle tanıştı ve getirdiği hediyeleri takdim etti.

Nazmi Ergüven öğrencilere vaizlik mesleğini anlattı. Öğrencilerin sorularına cevap verirken de, imam hatip ruhunu anlattı. Vaizlik mesleğini ve hayat tecrübelerini samimi bir ortamda öğrencilere aktaran Nazmi Ergüven, " Hiçbir zaman ümitsizliğe ve umutsuzluğa kapılmayın. Kendinize inanın. Ülkemiz, vatanımız, bayrağımız ve dinimiz için çok çalışmalıyız. Bu yüzden kendinizi geliştirmeye ve yetiştirmeye devam edin. Kendinize hedefler oluşturun ve bu hedeflere ulaşmaya çalışın. Bizim kapılarımız ve gönüllerimiz her zaman sizlere açıktır. Sizler imam hatip gençliği olarak iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan bir gençlik olmalısınız. Sizler kim var diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik olmalısınız" dedi.

Öğrenciler, Vaiz Nazmi Ergüven'e teşekkür ederken, sık sık okulda görmek istediklerini söylediler. Okul Müdürü Ahmet Kürçen de, Ergüven'e teşekkür etti.

